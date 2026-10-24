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Afghanistan; OCHA Ta Nanata Wajibcin Samar Da Abinci Da Ayyukan Jinya

24 Oktoba 2026 - 22:57
Lambar labari: 1882105
Source: ABNA24
Afghanistan; OCHA Ta Nanata Wajibcin Samar Da Abinci Da Ayyukan Jinya

Ofishin daidaita harkokin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya (OCHA) a daidai bikin cika shekaru 81 da kafuwar wannan majalissar, ya nanata wajibcin samarwa da iyalan Afghanistan abinci, ayyukan jinya da taimakon ɗan adam.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: A cewar kiyasin Majalisar Ɗinkin Duniya, da shigowar lokacin hunturu, adadin mutanen da ke fama da mummunan rashin amincin abinci a Afghanistan na iya kaiwa fiye da mutane miliyan 19.

A watan Satumba da Oktoba, kusan mutane miliyan 15.9 sun fuskanci mummunan rashin amincin abinci kuma ana hasashen wannan adadi zai ƙaru zuwa miliyan 19.2 tsakanin Nuwamba 2026 da Afrilu 2027.

An kuma yi gargaɗi cewa kusan yara miliyan 4.3 da ke tsakanin watanni shida zuwa shekaru biyar za su buƙaci maganin rashin abinci mai gina jiki a shekarar 2027 kuma kusan kashi ɗaya cikin uku na cibiyoyin ayyuka na abinci mai gina jiki a rufe suke ko dakatar da ayyuka saboda ƙarancin kuɗi.

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