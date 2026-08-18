Gaza: Adadin Wadanda Kisan Kare Dangi Na Isra'ila Ya Shafa A Gaza Ya Karu Zuwa 73,399

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ma'aikatar lafiya a zirin Gaza ta sanar a ranar Litinin cewa jimillar wadanda kisan kare dangi na Isra'ila ya shafa tun daga 7 ga Oktoba 2023, ya haura zuwa shahidai 73,399 da raunata 174,310.
A cikin rahotonta na ƙididdiga na yau da kullun wanda ke bayyana asarar da ayyukan soji na Isra'ila ke haifarwa a zirin, ma'aikatar ta nanata cewa asibitocin Gaza sun karɓi gawarwaki 5 - ciki har da gawarwakin shahidai 2 na sababbi da gawarwaki 3 da aka ciro daga ƙarƙashin baraguzai - tare da raunata 18 a cikin sa'o'i 48 da suka gabata.
Ma'aikatar ta kuma bayyana cewa tun lokacin da aka fara aiwatar da tsagaita wuta a ranar 11 ga Oktoba, jimillar wadanda abin ya shafa ya kai shahidai 1,265 da raunata 4,198, tare da ciro gawarwaki 813 zuwa yanzu.
Ma'aikatar ta kara da cewa: "Har yanzu wasu daga cikin wadanda abin ya shafa suna ƙarƙashin baraguzan gine-gine da aka rusa da kan tituna, inda motocin agaji da ma'aikatan farar hula a halin yanzu ba su da ikon isa gare su."
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