Spain Da Morocco Sun Ƙarfafa Matakan Tsaro A Kan Iyakar Ceuta

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Spain ta ƙara 'yan sanda da sojojinta a birnin Ceuta, yankin da ke ƙarƙashin ikonta a arewacin Afirka, kuma sojoji sun tsaya a kewayen cibiyoyin kasuwanci da gine-ginen gwamnati, suna ƙarfafa tsaron birnin. A lokaci guda, motocin 'yan sanda suna sintiri a manyan tituna. A gefe guda na iyaka, sojojin tsaro na Morocco sun tsaya a birnin Fnideq; yankin da wasu masu ƙaura suka tashi daga can a ƙoƙarin farko na shiga Ceuta.
A lokacin babban ƙoƙarin masu ƙaura na shiga Ceuta a ranar 30 ga Yuli, aƙalla mutane 96 suka rasa rayukansu, kuma bisa ga hasashen gwamnatin Spain, fiye da mutane 72,000 sun sami nasarar shiga wannan yanki; ko da yake yawancinsu bayan ɗan lokaci sun koma Morocco da son ransu. Bayan haka, Spain ta sanya shinge na ruwa kuma ta tura fiye da jami'an tsaro 500 daga ƙasar zuwa Ceuta. Ministan harkokin cikin gida na Spain ya kuma sanar da cewa waɗannan sojojin za su ci gaba da kasancewa a yankin har tsawon lokacin da yanayi ke buƙata.
A lokaci guda, jami'an Morocco sun bayyana cewa suna lura da sakonni da bayanan da ba a san su ba da aka buga a shafukan sada zumunta game da shirya ƙetarawar masu ƙaura gabaɗaya a ranar 15 ga Agusta, kuma za su hukunta masu shiryawa da masu shiga.
Jami'an ƙasashen biyu sun kuma ƙara matakan tsaro a hanyoyin da ke kaiwa Ceuta da Melilla, kuma Morocco ta hana motsin wasu ƙungiyoyin masu ƙaura da jirgin ƙasa da motoci zuwa arewa. Jami'an Morocco sun bayyana waɗannan kira a matsayin aiki mai haɗari da doka ba ta yarda ba, kuma sun nanata cewa za su hana duk wani ƙoƙarin ƙetarewa ba bisa doka ba.
Bisa ga rahoton, kusan masu ƙaura 5,000 har yanzu suna cikin Ceuta, kuma jami'an Spain sun fara bincikar yanayin manyan mutane da buƙatun mafaka. Daga cikin buƙatun mafaka sama da 500 da aka bincika, yawancinsu an ƙi yarda da bukatar hijirar ta su. Spain ta bayyana cewa mutanen da suka shiga wannan yanki ba bisa doka ba, ban dai waɗanda ke cikin marasa ƙarfi, ba za a ba su izinin zama a Ceuta ba, ko tura su zuwa ƙasar ba, ko samun matsayi na doka, kuma za a mayar da waɗanda ba su cancanci zama ba zuwa Morocco.
Ceuta da Melilla da wasu tsibirai da duwatsu a Bahar Rum suna ƙarƙashin ikon Spain, amma Morocco tana ɗaukar su a matsayin "yankunan Moroccan da aka mamaye."
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