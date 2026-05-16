Amurka Ta Kira Taliban Da Ta Kawo Ƙarshen "Yin Garkuwa Da Mutane"

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Mike Waltz, mai ba da shawara kan tsaron ƙasa na Amurka, ya bayyana cewa dole ne Taliban ta kawo ƙarshen abin da Washington ke kira "Siyasar yin garkuwa da mutane."
Da yammacin ranar Juma'a a shafinsa na sada zumunta na X, ya yi ishara da sace wani ɗan ƙasar Amurka mai suna Paul Overby a lardin Khost, inda ya rubuta cewa shekaru 12 sun shude tun da faruwar lamarin, kuma har yanzu ba a san makomarsa ba.
Waltz ya jaddada cewa Amurka ta sanya tara har dala miliyan ɗaya ga duk wanda zai ba da bayanan da za su kai ga dawowar wannan ɗan ƙasar Amurka lafiya.
Jami'an Amurka sun sake kira ga Taliban da ta sauƙaƙe sakin 'yan ƙasashen waje da ake tsare da su, kuma ta kawo ƙarshen manufar tsare 'yan ƙasashen waje da Washington ke kira "yin garkuwa da mutane".
