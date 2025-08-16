Rahoto Cikin Hotuna| Na Halartar Da Jawabin Babban Sakataren Majalisar Ahlul Baiti (AS) A Tattakin Karbala.
16 Agusta 2025 - 23:21
News ID: 1717370
Source: ABNA24
Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na Ahlulbay (As) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ayatullah Reza Ramezani babban sakataren majalisar Ahlulbaiti (AS) ta duniya ya halarci maukibin muhsinin a Karbala a ranar Juma'a 15 ga watan Agustan shekara ta 2025, kuma ya gabatar da jawabi ga maziyarta Abu Abdullah Al-Hussein (AS). Hoto: Mohammad Mahdi Zakiri
