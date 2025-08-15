Iraki: Shirin Samar Da Tsaro Na Ziyarar Arba'in Ya Samu Cikakkiyar Nasara

Kamfanin Dillancin Labarain ƙasa da ƙasa Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Ministan harkokin cikin gida na kasar Iraki Abdul Amir Al-Shammari ya sanar da cewa, an aiwatar da shirin tsaro da bayar da hidima na aikin ziyarar Arbaeen na bana, wanda aka bayyana shi a matsayin mafi girma a tarihin kasar Iraki, ba tare da tabarbarewar tsaro ba. Ya ce kasar Iraki ta sake tabbatar da ikonta na gudanar da tarukan mutane mafi girma a duniya, kuma ya zuwa yanzu sama da maziyarta Larabawa da na kasashen waje miliyan 4 ne suka shiga kasar baya ga miliyoyin 'yan kasar.
A cewar Al-Shammari, jami’ai, dakaru da ma’aikata 52,778 ne suka shiga aikin aiwatar da wannan shiri, an kuma an amintar da cibiyoyi 93, sannan an tarwatsa hare-haren bin diddigin bayanan sirrin 69 tare da kawar da su. Ya kara da cewa shirin na bana yana tare da samun nasarar tinkarar dukkan kalubale, da rage hadurran ababen hawa, da tsare tsare na dawowar maziyarta da kuma kaucewa bijirowar barazanar daukar makamai a birnin na Karbala.
Ministan Harkokin Cikin Gida na Iraki: Shirin Tsaro na ziyarar Arbaeen na gab da samun cikakkiyar nasara
