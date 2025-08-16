Rahoton Hotuna: Taron Arbaeen Na Kasa Da Kasa Na Imam Husaini (A.S) Mai Taken "Mutunci, Adalci, Da Nauyin Da Ya Hau Kan Duniya" A Karbala
Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na Ahlulbay (As) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: an ci gaba da gudanar da taron kasa da kasa kan Arbaeen na Imam Husaini (a.s) a rana ta biyu a birnin na Karbala mai taken "Mutunci, Adalci, da kuma nauyin da ya rataya a wuyan duniya". Masana harkokin addini da al'adu da masu fafutuka daga kasashe daban-daban na duniya da suka hada da Iran, Labanon, Birtaniya, Pakistan, Amurka, Philippines, Denmark, Turkiyya da sauransu ne suka halarci taron, inda suka gabatar da hangen nesa da gudunmawarsu kan lamarin Arba'in da kuma nauyin da ya rataya a wuyan manyan kasashen duniya a kansa.
16 Agusta 2025 - 22:59
News ID: 1717362
Source: ABNA24
