Rahoto Cikin Hotuna: Yanayin Hubbaren Imam Husaini (A.S) Da Sayyid Abul Fadl Abbas (As) A Daren Arbaeen A Birnin Karbala Mai Alfarma.
16 Agusta 2025 - 23:10
News ID: 1717367
Source: ABNA24
Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na Ahlulbay (As) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: birnin Karbala mai alfarma ya tunbatsa a daren Arbaeen ga Imam Husaini (a.s) da dan uwansa Abbas (amincin Allah ya tabbata a gare su) da dimbin maziyarta da suka ziyarci wuraren ibada guda biyu a cikin yanayi mai cike da so da aminci ga iyalan Muhammad (s.a.w) da kuma mika wuya ga iyalan gidan Muhammad (SAW) da kuma mika wuya ga Allah madaukakin sarki.
