Dubi Cikin Tarihi Akan Rayuwa, Falala, Siffofi, Da Ayyukan Imam Husaini (AS) Kafin Ashura?

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul Baiti (AS) –ABNA–: Limamin ya saba da shakuwa da Manzon Allah (AS) a tsawon rayuwarsa kuma ba ya rabuwa da shi ko da a lokacin Sallah. Manzon Allah (AS) ya nuna matuqar qaunar sa da dan uwansa, ya kuma ba da labarin wasu kyawawan halaye ga sahabbansa a wasu jumloli. A cikin littafan hadisai an dangana falaloli masu tarin yawa ga Imam Husaini As, da yawa daga cikinsu sun kai haddin tawaturi kamar hadisin: «اَلْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ سَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» “Hasan da Husain shugabannin matasan ‘yan Aljanna ne”. Haka nan an kebance wasu falaloli na musamman ga Imam Husaini (a.s.), daya daga cikin mafi shahararsu ita ce ruwayar: «حُسَیْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ حُسَیْنٍ» “Husaini daga ni yake, Nima daga Husaini nake”. Imam Husaini (a.s.) ya halrci a yakin Jamal da Siffin da Nahrawan, kuma ya yi yaki tare da mahaifinsa wajen yakar azzalumai masu warware mubaya’arsa. Imam Husaini (a.s) ya kare manufofin dan uwansa a lokacin imamancinsa. An tilasta wa Imam ya jure mulkin Muawiyah na tsawon shekaru goma. Dangantaka tsakanin Imam da Mu'awiyah da hirarrakin da suka gudana a lokuta daban-daban na nuni da jajircewar Imam a fagen siyasa wajen kin amincewa da halaccin mulkin Mu'awiyah.

Imam Husaini (a.s) yana wucewa ta gefen teburi sai ya hangi gungun talakawa suna cin abinci. Suka yiwa Imam Bismillah. Imam ya ce: Allah ba Ya son masu girman kai. Sai ya sauko ya ci abinci tare da su. Sai ya ce musu: kun kira ni na amsa, yanzu zan kira kuma ku amsa. A lokacin sai liman ya juya zuwa ga rabab ya ce: "Ku shirya duk abin da kuka iya shiryawa." Haka nan an ruwaito cewa wata kuyanga ta gabatar da wani damtse na Raihun ga Imam Hussaini (a.s.); sai Imam ya 'yanta ta!

An haifi Imam Hussain (a.s.) ne a ranar uku ga watan Sha’aban shekara ta 4 bayan hijira (1) (2) a Madina kuma ya yi kuruciyarsa tare da Manzon Allah (SAW). Soyayyar Manzon Allah gare shi da dan uwansa Imam Hasan (a.s.) ta yi zurfi matuka. Manzon Allah (SAW) ya bayyana wannan soyayyar a lokuta da dama a gaban al’ummar musulmi da maganganu masu ma’ana, kamar: «مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِی...» “Duk wanda ya so Hasan da Husain to hakika ya so ni…” (4), «هُمَا رَیْحَانِی مِنَ الدُّنْیَا» “Su ne kamshina a duniya” (5), da kuma shahararren hadisin “Al-Hasan da Al-Hussain shugabannin samarin Aljanna ne” wanda hadisi ne (mutawatir). Daya daga cikin sifofin Imam Husaini (a.s.) shi ne shahararriyar ruwayar “Husain daga gare ni yake, ni ma daga Husaini nake” (6) wanda ke nuna zurfin alaka ta ruhi da ke tsakanin Manzon Allah (SAW) da Imam As. An ambaci karamcin Imam da girmansa a ruwayoyi masu yawa. Misali, sa’ad da ya nemi kuyanga ta kawo masa ruwa, bayan ta kawo ya ba ta zobensa a matsayin kyauta kafin ya sha ruwan (7). A wani wurin kuma, ya zauna da gungun talakawa da suka gayyace shi zuwa teburin abincinsu, suka ci abinci, sannan ya gayyace su zuwa gidansa (8) (22) (23) (24). Haka kuma an bayyana cewa Imam ya yi tafiya da kafarsa zuwa aikin Hajjin tare da cewa abun hawansa yana biye da shi a bayansa (9).

Imam Hussain (a.s) ya yi yaki tare da mahaifinsa Imam Ali (a.s.) a yakin Jamal, Siffin, da Nahrawan, kuma a Siffin ya taka muhimmiyar rawa wajen kwace ruwa daga hannun mutanen Sham. Imam Ali (a.s.) ya danganta wannan nasara da albarkar Hussaini (a.s.) (10) (11). Haka nan kuma Imam Husaini (a.s.) da yake mayar da martani ga zagin Ubaidullahi bn Umar ya kira sahabban Muawiyah Qasit ya ce: “Sun musulunta ne bisa dole, ba da imani na gaskiya ba” (12).

A tsawon shekaru goma na mulkin Muawiyah, Imam Husaini (AS) bai yi yunkuri ba, ya kuma yi hakurin siyasa, duk da matsin lamba da aka fuskanta, amma ya aike da wasiku masu kakkausar murya yana sukar laifuffukan da Muawiyah ya aikata kamar kisan Hujr bn Adi, Amr bn Hamaq, da yanka sahabban Ali (AS). A cikin shahararriyar wasikar da Imam ya rubuta zuwa ga Mu’awiyah ya rubuta cewa: “Na rantse da Allah na bar yaki da kai ne... amma ba na tunanin Allah zai yarda da ni a rashin hukunta ku” (13). A cikin wannan wasiƙar ya yi Allah wadai da zaluncin gwamnati, da aiwatar da hukuncin kisa ba bisa ƙa'ida ba, da iƙirarin Ziyad bn Sumayyah a matsayin ɗan riƙonsa, da kuma manufofin kashe 'yan Shi'a bisa zargin bin Ali (AS), ya kuma nuna alamar tambaya kan halaccin halifancin Banu Umayyawa (14). Balazuri ya kuma taqaita wannan wasika da karin jimla: «ما أعلم فتنة أعظم من ولایتک هذه الأمة» “Ba mu san wata fitina mafi girma da ta wuce shugabancinka ga wannan al’umma ba” (15).

A lokacin da Muawiyah ya yi magana cikin alfahari da kashe sahabban Imam Ali As, sai Imam ya amsa da cewa: “Idan muka kashe sahabbanku, ba za mu yi masu likkafani ba, ba za mu yi musu sallah ba, ba za mu binne su ba” (16). Haka nan siyasar kwantar da hankulan Muawiyah ta gaza cimma manufarta a lokacin da ya aika wa Imam kyauta mai tsada, ciki har da wata kyakkyawar kuyanga, tare da dimbin dukiya; liman ya 'yanta kuyangar ya ba ta dukiyar bayan ta karanta ayar alqur'ani da wata waka mai ma'ana wacce ta sanya liman hawaye (17).

A madina Marwan ya kasance shugaba maras kunya kuma aikata batsa wanda wani lokaci ya zagi Ali (a). A wata kacenace, lokacin da Marwan ya kira Ahlul Baiti da cewa “la’anannu” Imam Hasan (a) ya mayar masa da martani da cewa: “Allah ya tsinewa babanka alhalin kana cikin tsatsonsa” (19). Har ila yau, a cikin kissar da Yazidu ya nemi auren ‘yar Abdullahi bin Ja’afar, Imam Husaini (AS) ya fito fili ya yi adawa da hakan, ya ce: “Shin za mu ba su ‘ya su aura alhalin jininmu yana diga daga takubbansu? (20) (21). Duk waxannan ruwayoyin suna bayar da cikakken siffa na Imam Husaini (AS) a matsayin mutum madaukaki, Mai addini, zamantakewa, siyasa da kyawawan halaye; mutun da bai yi shiru ba wajen fuskantar zalunci, amma ya zabi tafarkin yin gwagwarmaya da tsayuwa cikin hikima a lokacin da ya dace, tare da fadin gaskiya a matsayinsa, ya yi riko da matsayi mafi girma na mutumci da kyakkyawar halayya.

Bayanan Madogara:

