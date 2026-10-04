Iraki: An Ci Gaba Da Tashi Da Saukar Jirage Tsakanin Iran Da Najaf Bayan Fiye Da Mako Ɗaya Na Dakatarwa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: An ci gaba tashi da saukar jirage tsakanin Iran da filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Najaf a kudancin Iraki a yau Lahadi. Waɗannan jiragen sun dakata fiye da mako ɗaya sakamakon takunkuman Amurka kan masana'antar jiragen sama ta Iran.
"Abouzar Shiroudi" shugaban hukumar jiragen sama ta ƙasar Iran, ya bayyana cewa tashi da saukar jirage tsakanin Iran da Iraki ta hanyar kamfanonin jiragen sama na Iran da Iraki ya ci gaba a yau.
Ofishin Gudanarwa na filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Najaf Ashraf a cikin wata sanarwa ya bayyana cewa a ranar farko ta sake zirga-zirgar jirage, za a gudanar da tashi da saukar jirage uku a sa'o'in yamma. Wannan gudanarwar ta yi hasashen cewa bisa shirye-shiryen kamfanonin jiragen sama, adadin jirage zai ƙaru a hankali cikin kwanaki masu zuwa.
Sake fara zirga-zirgar jiragen yana zuwa ne bayan da "Ali Falih Al-Zaidi" firaministan Iraki, ranar Juma'a ya bayyana cewa an ba wa kamfanonin jiragen sama na Iran izinin sake fara zirga-zirgar jiragen su daga filin jirgin sama na Najaf. Amma ban da kamfanin "Mahan Air" ba ya cikin wannan izinin.
An ɗauki wannan shawara ne bayan da a cewar Al-Zaidi, Amurka ta amince da buƙatar Baghdad na ba da afuwar da ake buƙata.
Gwamnatin Iraki ta danganta wannan qudiri da bukatun ɗan adam kuma mafi muhimmanci daga cikin waɗannan manufofin sun haɗa da tafiye-tafiye na jinya, ziyarar wurare masu tsarki, yawon buɗe ido, sake haɗa 'yan uwa da juna da zirga-zirgar ɗalibai.
Baghdad da farko, a ƙarshen Satumba, ta yi nasarar samun afuwa mai sharadi wadda kawai ta ba wa kamfanin jiragen sama na Iraki izinin zirga-zirgar jirage tsakanin Najaf da Iran; amma faɗin wannan afuwar daga baya ya yaɗu kuma ya haɗa da kamfanonin jiragen sama na Iran.
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