Shekh Zakzaky H: Manzon Allah (S) Shiriya Ne Da Mafita A Kowane Zamani

A jawabinsa, Shaikh Ibraheem Zakzaky ya bayyana cewa, saƙon Manzon Allah (S) shiriya ne da mafita a kowane zamani. Inda ya ƙara da cewa, abubuwan da suke faruwa a wannan lokacin sun yi kamanceceniya da na lokacin Manzo (S), yayin da siffofin muminai, da na mushrikai da kuma na munafukai suke bayyana a tsakanin mutane.
Jagora ya bayana cewa, a yau duniya ɓangarori biyu ne: masu biyayya ga Allah da Manzo (S), da kuma Yammacin duniya; wakilan shaiɗan.
Dangane da Mauludin wannan shekarar, Shaikh Zakzaky ya yi kira da a yi amfani da lokutan Mauludi domin kusantar juna da kuma wayar da kan al’umma kan abubuwan da ke faruwa. “Kusancin nan yana kawar da katangar rarrabuwar kai.” Ya jaddada.
A wani ɓangare na jawabinsa, Jagora ya tunatar tare da jajantawa kan wafatin Manzon Rahma (S) da ya afku a ranar 28 ga Safar, wanda ya ce tunawa da shi da yin jaje raya addini ne. Ya ƙara da cewa, muna tunawa ne don mu ɗauki darasi.
Daga Ofishin Sayyid Ibraheem Zakzaky (H)
27/Safar/1448
11/08/2026
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