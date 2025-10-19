  1. Home
Labarai Cikin Hotuna | Manyan Malamai Daga Arewacin Afghanistan Sun Ziyarci Hubbaren Imam Zada ​​Yahya (AS) Da Ke Sar-E-Pul.

19 Oktoba 2025 - 08:59
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarta cewa: wasu fitattun malamai makaranta Alkur’ani daga arewacin kasar Afganistan sun ziyarci lardin Sar-e-Pul inda suka gana da Hujjatul Islam Wal Muslimiin Sayyed Hassan Alami mai kula da haramin Imam Zada ​​Yahya (AS) da kuma kai ziyara dakin karatu na wannan haramin ibada.

