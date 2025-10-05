Rahoto Cikin Hotuna | Jama'atul-Islami Sun Gudanar Da Zanga-Zangar Nuna Goyon Bayan Falasdinu A Karachi
Jama'atul-Islami Sun Bukaci Gwamnatin Ta Bada Damar Bude Ofishin Hamas A Pakistan
5 Oktoba 2025 - 21:58
News ID: 1735374
Source: ABNA24
Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na Ahlulbayt {As} –ABNA- ya bayar da rahoton cewa: Jama’atul-Islami sun gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan Falasdinu a Karachi. Masu zanga-zangar karkashin jagorancin Hafiz Naeemur-Rahman sun bukaci gwamnatin Pakistan da ta bawa Hamas damar bude ofishi a Pakistan.
