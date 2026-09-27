Afganistan: Taliban Sun Rufe Asibitin Fatimah Al-Zahra (A.S) A Yammacin Kabul

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Majiyoyi a Kabul sun ce sojojin ma'aikatar shari'a ta Taliban a yau (Lahadi 27/09/2026) sun rufe asibitin Fatimah Al-Zahra (A.S) a yammacin Kabul. A cewar waɗannan majiyoyi, sojojin wannan ma'aikatar tare da halartar wurin, sun dakatar da ayyukan asibitin kuma sun rufe gininsa.
Asibitin Fatimah Al-Zahra (A.S) yana daga cikin cibiyoyin jinya masu alaƙa da al'ummar Shi'a na Afghanistan kuma bisa ga bayanan da ke akwai, an gina shi da goyon bayan Jamhuriyar Musulunci ta Iran kuma yana aiki wajen bayar da sabis na jinya ga mazauna Kabul.
An ɗauki wannan mataki ne a lokacin da cikin watannin da suka gabata, ma'aikatar shari'a ta Taliban ta kuma dakatar da ayyukan wasu muhimman cibiyoyin addini, ilimi da al'adu masu alaƙa da Shi'a da Hazara a Afghanistan.
A baya, sojojin da ke da alaƙa da ma'aikatar shari'a ta Taliban sun rufe hauzar Khatamal-Nabiyyin (S.A.W), hadaddiyar cibiyar ilimi da al'adu ta Khatamal-Anbiya (S.A.W) da wasu cibiyoyin Shi'a a Kabul.
Haka kuma an wallafa rahotanni kan tsare wasu jami'ai da masu fafutuka na waɗannan cibiyoyin. Taliban a wasu lokuta, sun ambaci batutuwan mallakar fili da iƙirarin "ayyukan adawa da Masarautar" a matsayin dalilan wanna yunkurin.
Ma'aikatar shari'a ta Taliban har yanzu ba ta wallafa wani bayani a hukumance kan rufe asibitin Fatimah Al-Zahra (A.S) ba.
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