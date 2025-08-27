  1. Home
IRGC: An Kashe 'Yan Ta'adda 13 Daga Cikin Waɗanda Suka Kai Hari Satin Jiya + Bidiyo

27 Agusta 2025 - 13:21
News ID: 1721048
Source: ABNA24
Hedikwatar Quds na Dakarun Dakarun IRGC: A safiyar yau ne mayakan hedikwatar Quds tare da hadin gwiwar sojojin Imam Zaman sun yi arangama da 'yan kungiyar ta'adda a yayin hare-haren hadin gwiwa guda 3 a Iranshahr, Khash da Saravan. 'Yan ta'adda 13 suka sheka a wadannan hare-haren tare da kama wasu da dama.

Kamfanin Dillancin Labarain ƙasa da ƙasa Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: An fitar bidiyon farko na mutuwar 'yan ta'addar Iranshahr kamar yadda Hedikwatar Rundunar Quds ta IRGC ta sanar da kashe wasu daga cikin 'yan kungiyar ta'addanci a Sistan da Baluchestan.

A hare-haren hadin gwiwa guda 3 tare da hadin gwiwar Farajah da Sojojin Imam Zaman (a.s.) a Iranshahr, Khash da Saravan, an kashe 'yan ta'adda 13 tare da kama wasu da dama.

Kakakin Farajah: 8 daga cikin 'yan ta'addan da aka kashe sun su suka aiwatar da shahadantar da jami'an tsaro 5 a yankin "Daman" na IranShahr a makon jiya.

Sardar Montazer al-Mahdi: A wannan farmakin an gano makamai da alburusai tare da kwace su.

