Adadin Shahidan Hare-Haren Isra’ila Ya Kai 62,744 A Gaza

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na Ahlulbay (As) – ABNA – ya habarta cewa: Ma'aikatar lafiya ta Falasdinu a Zirin Gaza ta sanar da cewa, a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an samu shahada tare da jikkata wasu da dama, lamarin da ya kai adadin shahidai 62,744, yayin da adadin wadanda suka jikkata a yankin tun farkon yakin ranar 7 ga watan Oktoban 2023ya kai 158,259 ya zuwa yanzu.
25 Agusta 2025 - 17:11
News ID: 1720304
Source: ABNA24
Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta fitar da wata sanarwa a yau (Litinin) inda ta sanar da shahadar Palasdinawa sama da 366 a cikin sa'o'i 24 da suka yi shahada tare da jikkatar mutane 62,744.
