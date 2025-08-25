Yadda Isra’ila Ta Kai Hari Kan Asibitin Nasir A Yau + Bidiyo

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na Ahlulbay (As) – ABNA – ya habarta cewa: Majiyoyin Falasdinawa sun ce bayan da dakarun ceto suka tunkari shahidan, jiragen saman Isra'ila sun sake kai hari a wuri domin hana masu ceto mika shahidan.
Kafofin yada labaran Falasdinu sun ce, 'yan jaridar da suka yi shahada a wannan harin su ne Hatem Omar, Muhammad Ashraf Salamah, Maryam Abu Daqqa, da Mu’az Abu Taha.
Jiragen saman Isra'ila sun kai hari a rukunin gine-ginen Asibtin Nasser da ke Khan Yunis a kudancin zirin Gaza a yau Litinin, inda suka kashe wani mai daukar hoto na Al Jazeera Mohammed Salama, da Hossam al-Masry mai daukar hoto, da 'yar jarida Maryam Abu Daqqa, da dan jarida Muaz Abu Taha.
Harin bam din ya kuma kashe wasu Falasdinawa 15, baya ga wasu da dama da suka jikkata, a cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza.
Majiyoyin cikin gida sun ce harin bam din ya nufi hawa na hudu na asibitin Nasser ne kai tsaye, sannan aka kai hari na biyu a ginin "Yassin" da ke cikin harabar ginin, da wani jirgin kunar bakin wake, a lokacin da ake fitar da wadanda suka yi shahada da wadanda suka jikkata a harin na farko.
Majiyar ta kara da cewa an kashe daya daga cikin jami’anta sannan wasu bakwai sun samu raunuka yayin da suke kokarin ceto wadanda suka jikkata tare da tsamo shahidan daga harin bam din da aka kai a rukunin likitocin Nasser.
Harin da aka kai wa asibitin ya zo ne a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a zirin Gaza tun ranar 7 ga watan Oktoba, a daidai lokacin da kasashen duniya ke gargadin rushewa da tabarbarewar tsarin kiwon lafiya gaba daya.
Bisa kididdigar da ofishin yada labarai na gwamnati a zirin Gaza ya nuna, Isra'ila ta kashe 'yan jaridar Falasdinawa 244 a Gaza, wadanda na baya-bayan nan su ne 'yan jarida hudu da aka kashe a yau a harin bam din da aka kai a asibitin Nasser.
Kafofin yada labaran gwamnati sun yi kira ga kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa da kungiyoyin da ke da ruwa da tsaki a aikin jarida da yada labarai a duk kasashen duniya da su yi Allah wadai da laifukan mamaya, da dakile shi, gurfanar da su a gaban kotunan kasa da kasa kan laifukan da suke ci gaba da aikatawa, da kuma gurfanar da masu aikata laifukan mamaya a gaban kuliya.
Har ila yau, ta yi kira da a matsa lamba mai inganci don dakatar da aikata laifin kisan kare dangi, da kare 'yan jarida da kwararrun kafofin yada labarai a zirin Gaza, da kuma dakatar da kashe-kashen da ake yi musu, a cewar wata sanarwa da ofishin yada labarai na gwamnati ya fitar.
Tare da goyon bayan Amurka, Isra'ila ta fara aiwatar da kisan kiyashi a Gaza tun ranar 7 ga Oktoba, 2023, da suka hada da kisa, yunwa, barna, da kuma tilastawa gudun hijira, ta yin biris da duk wani kararraki da kira da bayar da umarnin kasa da kasa na kotun duniya na dakatar da hakan. Kisan gillar da Isra'ila ke yi ya yi sanadin mutuwar Falasdinawa sama da 62,000, kimanin 158,000 suka jikkata - akasari yara da mata - sama da 9,000 sun bace, sannan daruruwan dubbai ne suka rasa muhallansu.
