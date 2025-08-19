Yadda Hare-Haren Na Yaman Suka Dakile Zirga-Zirgar Jiragen Kasa A "Isra'ila", Wanda Ya Haifar Da Asara Mai Yawa

Kamfanin dillancin labarai na AhlulBaiti: Cibiyar sufurin jiragen kasa ta Isra'ila ta fuskanci cikas da kuma gurguntar wani bangare bayan da manyan layukan wutar lantarki suka lalace, lamarin da ya kawo cikas ga wasu layukan. Wannan dai ya zo daidai da ci gaba da hare-haren da dakarun Sana'a ke ci gaba da kai wa a cikin wuraren makiya yahudawan sahyoniya a Palastinu da suka mamaye.
Jaridar Ibrananci Calcalist ta kiyasta cewa asarar farko ta kai dubun-dubatar shekel, tare da cewa tabarbarewar "zai wuce sama da mako guda ana sa ran rufe manyan tashoshin". Miliyoyin fasinjoji ne aka tilastawa neman wata hanyar sufuri, a cikin karancin zirga-zirgar jiragen kasa da kuma cunkoso mai tsanani a tashoshi.
Hukumar kula da layin dogo ta Isra'ila ta sanar da cewa wasu layukan za su kasance a wani bangare ko kuma a rufe gaba daya a cikin kwanaki masu zuwa. An danganta wannan barnar da fadowar makamai masu linzami ko gutsuttsura makamai masu linzami da sojojin Yemen suka harba a daya daga cikin layin dogo.
Duk da cewa ana ci gaba da samun nukunuku ga sirrin gwamnati dangane da musabbabin, hukumomin mamaya sun ki bayyana adadin asarar da aka yi ko kuma tabbatar da musabbabin su. Wannan shubuha na kara hasashe cewa wani makami mai linzami na Yemen ya afkawa babbar hanyar jirgin kasa. Har ila yau ayyukan Yemen sun yi tasiri sosai ga tattalin arzikin Isra'ila.
Baya ga lalacewar hanyar jirgin kasa, an rufe tashar jiragen ruwa ta Eilat, kuma da yawa daga cikin kamfanonin jiragen sama na kasa da kasa sun dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa filayen jiragen saman Isra'ila na tsawon watanni.
Bugu da kari, ana ci gaba da rufe sararin samaniyar Isra'ila akai-akai, wanda ke kawo cikas ga rayuwa yayin da mazauna yankin ke neman mafaka.
