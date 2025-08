Daruruwan Druzeyawa Suka Ke Keta Iyakar Da Isra'ila Ta Mamaye Suka Shiga Siriya + Bidiyo

Kamfanin dillancin labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bait As -Abna- ya habarta cewa: daruruwan mutanen Druze ne suka yi yunkurin tsallaka kan iyakar yankunan da aka mamaye da kuma shiga cikin kasar Siriya, yayin da sojojin mamaya ke kokarin hana ficewa.

Jaridar Yedioth Aharonot ta kuma rubuta cewa, birnin "Majdal Shams" da ke yankin tuddan Golan na kasar Siriya da aka mamaye yana fuskantar kazamin fada tsakanin sojojin yahudawan sahyoniya da Druze da ke kokarin tsallakawa kan iyaka da kasar Siriya. Daruruwan Druze sun yi nasarar rushe katangar kan iyaka tare da shiga Syria.

A cikin wata sanarwa da rundunar sojin mamaya ta fitar ta sanar da cewa, a halin yanzu an sami labarin wani sabon yunkurin kutsawa yankunan da aka mamaye a cikin kasar ta Druze. Jami’an tsaro na kokarin dakile hakan tare da mayar da su.

Sojojin da suka mamaye sun yi ikirarin cewa an mayar da wasu 'yan kasar Druze da suka kai hari kan iyaka a yankin Majdal Shams a jiya zuwa yankin da suka mamaye. An kuma gano makamai da dama a hannunsu. An kwace makaman tare da mikawa jami’an tsaro domin ci gaba da daukar matakai.

Tun da farko a yau, shugabannin al'ummar Druze a yankunan da aka mamaye a cikin wata sanarwa a hukumance, sun yi kira ga daukacin al'ummar da su shirya tare da dukkan hanyoyin da za su bi don tsallakawa kan iyaka tare da "taimakawa 'yan uwanmu da aka kashe a Siriya."

A cikin 'yan kwanakin nan, an gwabza kazamin fada a birnin Sweida na kasar Siriya, tsakanin 'yan kabilar Bedouin da ke samun goyon bayan dakarun da ke mulki a Damascus da kuma Druze, wadanda ke samun goyon bayan gwamnatin sahyoniyawan sahyoniya.