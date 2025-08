Gwamnatin Saudiyya Ta Kashe Sayyid Ali Alawi / Adadin Gawarwakin Da Taka Tsare Da Su Ya Kai 200

Kamfanin dillancin labaran Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa, a wani sabon matakin danniya da gwamnatin Saudiyya ta dauka, ta aiwatar da hukuncin kisa kan wani fursuna daga yankin Qatif mabiyin mazhabar Shi'a.

Hukumomin Saudiyya a cikin wata sanarwa da suka fitar sun sanar da cewa, an yanke wa Sayyid Ali Alawi dan shekaru 27 da haihuwa mazaunin birnin Shahidai a birnin Qatif hukuncin kisa saboda kan wasu laifuka na tsaro da ta'addanci. Duk da haka, kungiyoyin kare hakkin bil'adama suna daukar wadannan tuhume-tuhumen kage ne kuma ba su da wata shari'a ta gaskiya.

An kama Ali Alawi a ranar 22 ga Satumba, 2020 kuma an yi masa azabtarwa da cin zarafi a gidajen yarin Saudiyya. An hana shi mafi karancin haƙƙoƙin shari’a na fursuna, da suka haɗa da ’yancin yin magana da lauya, yin shari’a a bainar jama’a ba tare da son kai ba, da kuma ’yancin ɗaukaka hukuncin da aka yanke.

A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin cikin gida ta Saudiyya ta fitar, ta gabatar da tuhume-tuhume a kansa, kamar kasancewarsa cikin kungiyoyin 'yan ta'adda; tuhume-tuhumen da ake danganta su da masu rajin akida da masu adawa da gwamnati.

Majiyoyi daban-daban da suka hada da taron ‘yan adawa a yankin Larabawa sun bayyana cewa, wadannan tuhume-tuhumen galibi na siyasa ne, kuma hukuncin da gwamnati ta yanke ba wata kotu ce mai zaman kanta ta zartar ba, sai dai ta hannun sarki da kuma mai jiran gado kai tsaye.

Sanarwar da taron 'yan adawar ya fitar ta bayyana cewa: Bayan kowane laifin ta’addancin, gwamnatin Saudiyya ta gaggauta matsawa zuwa ga aikata wani laifi na gaba; kamar zubar da jini ya zama wasan da suka fi so. Wannan tsarin ya sanya bakin ciki da tashin hankali a cikin ajandarsa kuma ya hada kai da gwamnatin Sahayoniya ta hanyoyin danniya da zalunci.

Bayan yanke hukuncin, hukumomin Saudiyya sun ki mika gawar Ali ga iyalansa; Hakan dai ya zama ruwan dare gama gari na aiwatar da hukuncin kisa a kasar Saudiyya.

A cewar majiyoyin cikin gida, adadin gawarwakin da gwamnatin Saudiyya ta rike zuwa yanzu haka ya kai fiye da 200.

Iyalan Ali Alawi, kamar sauran iyalan wadanda aka kashe, ba a sanar da su tun da farko ba, sai ta hanyar kafafen yada labarai ne kawai suka samu labarin.

A cikin wata kakkausan bayani taron 'yan adawar ya kira wannan aiwatar da hukuncin kisa a matsayin siyasa da kuma daukar fansa, tare da bayyana cewa: A yayin da duniya ta shiga rudun dokar daji ga kuma laifukan da haramtacciyar kasar Isra'ila na ci gaba a Gaza, ita ma gwamnatin Saudiyyar tana cikin rikon sakainar kashi a kan wannan tafarki na dabbanci ta hanyar zubar da jinin wadanda ba su ji ba ba su gani ba.

Sanarwar ta ci gaba da cewa: A kasar Saudiyya, wanda ake tuhuma ba shi da damar kare kansa ko kuma wata kotu don yin shari'a ta gaskiya. Dukkan hukunce-hukunce ana yin su ne kai tsaye daga sama, kuma kotu tana taka rawar gani kawai wajen tabbatar da wannan tashin hankali.

An kuma jaddada cewa, gwamnatin Saudiyya ta yin amfani da kasancewarta a cibiyoyi na kasa da kasa kamar hukumar kare hakkin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya, wajen kaucewa matsin lamba na shari'a da kuma ci gaba da take hakkin bil'adama bisa tsari.

A wani bangare na bayanin, an bayyana hukuncin kisa na siyasa da kuma tashin hankalin da aka yi a baya-bayan nan a matsayin share fagen daidaita huldar da ke tsakaninta da Isra'ila, kuma an bayyana cewa: Wadannan hukuncin kisa wani bangare ne na wani faffadan shirin da ake yi na toshe muryoyin da suke adawa a jajibirin cin amanar al'ummar Palastinu da al'ummar yankin.