Rahoto Cikin Hotuna | Ma'aikatar Cikin Gida Ta Iraki Tana Yin Hidima Ga Maziyartan Arba'in A Karbala Mai Tsarki
Ko da yake wani sashe ne na ma'aikatar cikin gida, wanda ke da ayyuka da wajibai da yawa a duk shekara, amma yana da tasiri a bayyane mai girma a ziyarar Arba'in, inda suke kafa maukibi na masu hidima da yawa, mafi muhimmanci su ne agajin gaggawa na farko, sassan gaggawa, da gungun dakarun likitancin ga jama'a, kuma masu sa kai daga matasa maza da mata suna aiki da ƙwazo, kuma da ƙwarewa mai yawa da suka samu daga horo a cibiyoyin lafiya, da ayyukansu da suka shafe shekaru, su na magani don rage wahalar maziyarta daga gajiya, kasala, da raunuka, da wasu raunukan gaggawa, kafin maganinsu da ayyukansu na likita su zama magani. A kan su akwai gungun hafsoshi ƙwararru, da suke jagorantar wani sashe na soji don cimma manyan manufofi. Duk waɗannan ayyuka a cikin ayukan "Abokan Ma'aikatar Cikin Gida," waɗanda aka rarraba sassansu a Karbala mai tsarki da larduna da dama.
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