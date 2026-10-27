IRGC: Sun Aike Barazana Ga "Isra'ila" Bayan Shawagin Jiragen Yakin A Kusa da Iran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Hukumar watsa shirye-shiryen Isra'ila "Kan" ta nakalto wata majiya ta yankin da ta soki "tashin jiragen saman Isra'ila da aka yi kafin zaɓen Isra'ila," kuma ta bayyana shi a matsayin "kasadar da ba ta da muhimmanci zuwa ga Iran."
Bias ga rahoton hukumar, wakilinta na soji Itay Blumenthal ya nakalto yana cewa "tashin jiragen saman Isra'ila sun bi ta sararin samaniyar Siriya da Iraki, kuma sun isa iyakar Iran." Wanda a cewarsa Sojojin IRGC na Iran, bayan waɗannan tashin jiragen, sun aika da saƙonnin barazana ga "Isra'ila" ta ɓangarorin yankin.
Kamar yadda hukumar watsa shirye-shiryen Isra'ila ta ruwaito, "sojojin Isra'ila sun sanar da Firayim Minista Benjamin Netanyahu cewa babu wata buƙata ta gaggawa ko nan take na kai hari ga Iran, musamman kafin zaɓe."
A mahallin, hukumar watsa shirye-shiryen Isra'ila ta yi magana game da "faruwar rashin jituwa tsakanin Netanyahu da shugaban hafsoshin soji Eyal Zamir game da yiwuwar shiga fafatawa da Iran, a yayin wata tattaunawa da aka yi a sansanin sojin sama na Palmachim kwanaki biyu da suka gabata."
Kafofin watsa labarai na Isra'ila su ma sun ba da rahoton wata arangama da ba a taɓa gani ba tsakanin Netanyahu da Zamir game da wani aiki da zai iya haifar da fafatawa da Iran.
A bayan wannan arangama, "fargabar Zamir ta bayyana cewa Netanyahu da matakin siyasa za su iya yin kuskuren kimanta halin da ake ciki game da Iran, kai tsaye kafin zaɓe, wanda zai iya haifar da tsananta rikici nan take."
Kafofin watsa labarai na Isra'ila a baya sun bayar da rahoton cewa "jami'an tsaro da soji na Isra'ila sun nuna taka-tsantsan game da kai hari ga Iran," suna la'akari da cewa "wannan mataki na iya zama tsoma baki a zaɓen Isra'ila, kuma watakila zai kawo cikas ko soke shi."
A cikin wannan yanayi, jaridar "Ma'ariv" ta Isra'ila a ranar Alhamis ta yarda da cewa kalaman Netanyahu game da bayar da umarni ga "sojoji" game da "kifar da gwamnati a Iran da hana shirin nukiliya" sun fuskanci suka mai yawa da bayyananna a cikin "sojoji" da cibiyar tsaro.
Har ila yau, "Ma'ariv" ta nakalto majiyoyi a cikin "sojoji" da cibiyar tsaro ta Isra'ila suna cewa manufofin yaƙin da Netanyahu ke gindawa ba za a iya cimma su ba a kowace sojoji a duniya.
Tashar "i24 News" ita ma ta nakalto manyan jami'ai a cikin "sojojin" Isra'ila suna cewa "babu dalilin kai hari ga Iran kafin zaɓe."
'Yan adawa a cikin ƙasar mamaya sun ƙara kai hari kan Firayim Minista Benjamin Netanyahu a ranar Litinin, kwana ɗaya kafin zaɓen "Knesset" na 26.
'Yan adawa sun zargi Netanyahu da amfani da yaƙin da Iran don samun ribar zaɓe, suna gargadin "jefa tsaron Isra'ila da rayukan sojoji cikin haɗari don kiyaye mulki."
Sukar ta kai har zuwa inda tsohon ministan tsaro kuma shugaban jam'iyyar "Yisrael Beiteinu," Avigdor Lieberman, ya buƙaci a buɗe bincike kan Netanyahu da zargin "cin amana," yana zarginsa da shirye ya sadaukar da rayukan sojoji saboda tsoron ya sha kashi a zaɓe.
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