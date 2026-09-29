Afganistan: Al'ummar Ghor Sun Taimaka Wa Al’ummar Gaza Da Afghani 454,000

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Abdulhai Za'im, shugaban bayanai da al'adu na Taliban a Ghor, ya bayyana cewa an tattara waɗannan taimakon ne tare da shigar jama'a kuma da nufin tallafawa iyalai mabukata da waɗanda hare-hare suka shafa a Gaza.
A cewarsa, adadin Afghani 454,000 bayan tattarawa an kai su Gaza kuma an raba shi tsakanin wasu iyalai mabukata.
Wasu mazauna Ghor duk da matsalolin tattalin arziki da ke cikin wannan lardin sun shiga cikin wannan yaƙin neman taimako. Sun ɗauki taimakawa al'ummar Gaza a matsayin alama ta juyayi ga iyalan da sakamakon yaƙi da rikicin ɗan adam suka fuskanci tarin ƙarancin kaya.
Jami'an yankin Ghor ma sun bayyana cewa taimakon da aka tattara ya isa ga iyalan da hare-hare suka shafa.
An tattara wannan taimakon jama'a ne a yanayin da Ghor da kanta tana daga cikin lardunan Afghanistan marasa wadata kuma babban ɓangare na al'ummarta yana fuskantar matsalolin tattalin arziki da rayuwa.
Duk da haka, shigar jama'a cikin wannan yaƙin neman taimako yana nuni da cewa tallafawa mazauna Gaza a tsakanin wani ɓangare na al'ummar Afghanistan, har ma a yankunan da matsalolin tattalin arziki suka shafa, na ci gaba.
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