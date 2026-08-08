Rahoto Cikin Hotuna | Na Gudanar da Tattakin Arba'in A Tehran

8 Agusta 2026 - 09:47
Lambar labari: 1849989
Source: ABNA24
Kamfanin dillancin labarai na Ahl al-Bayt: Da safiyar ranar Talata (4 ga Agusta, 2026), wanda ya zo daidai da ranar 20 ga watan Safar da Arba'in, ɗaya daga cikin manyan tarurrukan addini na ƙasar Iran ya fara, kuma an fara tattakin Arba'in ga waɗanda ba su iya tafiya Karbala ba a duk faɗin ƙasar. Wannan tafiya, wadda ake gudanarwa kowace shekara, tana farawa ne daga dandalin Imam Husain kuma tana ci gaba zuwa haramin Hazrat Sayyid Abdul-Azim al-Hasani (AS).
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