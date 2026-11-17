Rahoto Cikin Hotuna| Yadda Manyan Maraji’ai Da Manyan Malaman Addini, da Al’umma Sun Yi Bankwana Da Gawar Ayatullah Wahid Khorasani
An gudanar da taron bankwana da gawar Ayatullahil-Uzma Wahid Khorasani da yammacin Talata (17/11/2026) tare da halartar gungun manyan Maraji’ai da manyan malaman addini, da jami'an hauza, ɗalibai da sassa daban-daban na al’umma a gidan wannan marigayi babban marja’in addini a birnin Qom.
17 Nuwamba 2026 - 22:26
Lambar labari: 1891913
Source: ABNA24
Hoto: Abedi - Karamali
Ra'ayinka