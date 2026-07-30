Rahoto Cikin Hotuna | Yadda Aka Tarbi Gawa Da Jana'izar Birgediya Na Biyu Matukin Jirgi Shahid Majid Kazemi - Shiraz
An gudanar da taron maraba da jana'izar Birgediya Na Biyu Matukin Jirgi Shahid Majid Kazemi, ɗaya daga cikin jarumai huɗu na jirgin yaƙi na Sukho-24 na sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, da safiyar yau Alhamis (30 Yuli 2026) a sansanin sojan sama na Shahid Doran a Shiraz. Birgediya Na Biyu Matukin Jirgi Shahid Majid Kazemi, ɗaya ne daga cikin jarumai huɗu na jirgin yaƙi nau’in Sukho-24 na sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, wanda bayan aiwatar da aiki da kai hari mai nasara a ranar 2 ga Maris 2026, a sansanin Al-Udeid na Qatar, wanda ya haifar da lalata ababen more rayuwa da kayan aikin soji na sojojin ta'adda na Amurka, a hanyar dawowarsa zuwa ƙasar, ya sami darajar shahada.
30 Yuli 2026 - 13:51
Lambar labari: 1846877
Source: ABNA24
Hoto: Amir Sadeghian
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