Rahoto Cikin Hotuna | Na Tunawa Da Shahidin Jagoran Juyin Juya Hali Da Ayatullah Nouri Hamedani Ya Shirya
An gudanar da taron tunawa da shahadar Ayatullahil-Uzma Sayyid Ali Khamene'i (Allah Ya tsarkake ruhinsa) da shahidan iyalinsa, da safiyar yau Juma'a (17 ga Yuli, 2026), wanda Ayatullahil-Uzma Nouri Hamedani ya shirya a cikin dakin sallah na Imam Khomeini (Allah Ya jiƙansa) na haramin Hazrat Sayyidah Fatimah Ma’asumah (A.S).
17 Yuli 2026 - 21:24
Lambar labari: 1841410
Source: ABNA24
Hoto: Hadi Chehreghani
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