Labarai Cikin Hotuna | Na Gudanar Da Taron Girmamawa Ga Shahid Abdullahian A Tehran

A taron kasa da kasa mai taken "Amir Diflomasiyyar Gwagwarmaya" a girmama shahid Amir Abdullahian da irin Gwagwarmayar da ya sha wajen tallafawa batun Falasdinu
18 Mayu 2026 - 23:56
News ID: 1816093
Source: ABNA24
Dokta Hussain Amir Abdullahian, tsohon ministan harkokin waje na Jamhuriyar Musulunci Iran, ya kasance jami'in diflomasiyyar gwagwarmaya mai goyon bayan al'ummar Falasdinu raunana da ake zalunta a duniya, kuma memba na kwamitin gudanarwa na kamfanin dillancin labarai na Quds na kasa da kasa, an gudanar da taron kasa da kasa na "Amir Diflomasiyyar Juriya" a yau (Litinin 18 ga watan Mayu 2026), bisa gayyatar dangin wannan shahidi mai daraja da kuma kokarin kungiyoyin farar hula aka gudanar da taron.
Your Comment