Labarai Cikin Hotuna| Haramin Imamain Al-Askari ya yi bikin cika shekarun Taklifi Na Yammata 4000.

Haramain Al-Askarain ya yi bikin haihuwar Sayyidah Fatima Zahra (amincin Allah ya tabbata a gare ta) ta hanyar shirya wani babban biki a ƙarƙashin taken "An Ba Ta Amana, Kuma Ta Bunƙasa." An girmama 'yan mata sama da 4,000 daga larduna biyar na Iraki saboda sun kai shekarun balaga (Taklif). Iyalai da mahalarta sun yaba da shirin Haramin, suna nuna rawar da yake takawa wajen renon matasa, ƙarfafa asalin Fatimiyya, da kuma haɓaka ɗabi'un kamun kai da tsarki.
13 Disamba 2025 - 10:54
Source: ABNA24
