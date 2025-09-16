Rahoto Cikin Hotuna: Na Taron Majalisar Koli ta Majalisar Ahlul Baiti ta Duniya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: an gudanar da taro karo na 195 na majalisar koli ta majalisar kolin Ahlulbaiti ta duniya a birnin Tehran, tare da halartar mambobin majalisar koli ta duniya.
16 Satumba 2025 - 08:23
News ID: 1727442
Source: ABNA24
