Rahoton Hoto | Taro Na Shekara Na Ma’aikatan Kamfanin Dillancin Labaran Ahlul Baiti (AS) _ABNA_

an gudanar da taron shekara-shekara na ma'aikatan kamfanin dillancin labarai na ABNA a yammacin ranar Alhamis 04/09/2025 shekara a dakin taro na rukunin mataimakan Imam Mahdi (AS) da ke birnin Qum.

7 Satumba 2025 - 00:13
News ID: 1724269
Source: ABNA24

Hoto: Hamid Abedi

