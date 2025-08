Sabbin Dalibai sun gudanar da jarabawar share fagen shiga makarantun hauza na shekarar karatu ta 1404-1405 a masallacin Imam Hasan Askari (AS) da ke birnin Qum.

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na Ahlulbayt (AS) - ABNA - ya habarta cewa: an gudanar da jarabawar share fagen shiga makarantun hauza na shekarar karatu ta 1404-1405 a masallacin Imam Hasan Askari (AS) da ke birnin Qum.



Hoto: Hadi Chahaghani