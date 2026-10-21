Ayatullah Ramezani: Gwagwarmaya Ainihin Rahama Ce

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ayatullah Ramezani a cikin wannan taron farko tare da yin nuni ga kalaman Jagora Mai Girma na juyin juya hali kan manyan mutane ya bayyana: Imam Shahidi ya yi amfani da kalmar "makaranta" kan mutane biyu kuma kalmar "Alama" kan mutane biyu; shahidi Haji Qassem Soleimani da shahidi Sayyid Hassan Nasrallah.
Babban sakataren Majalissar Ahlul-Bayt (AS) ta Duniya tare da nanata cewa shahidi Nasrallah ya kafa wani yunkuri na wayewa ya ƙara da cewa: fikihun gwagwarmaya a cikin gogewar shahidi Nasrallah, wata fasaha ce ta iko wadda take da matakai na fikihu, ɗabi'a, dabaru da tsari.
Ya ƙara da cewa: Gwagwarmaya a cikin tunaninsa ba wai ta kasance wani ra'ayi ne na soji kawai ba, a'a sai dai tana samun ma'ana a rayuwar jama'a cikin adalci da samar da amincewa.
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