Lebanon: Al’umma Sun Gudanar Da Zanga-Zangar  A Taya + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: A birnin Taya na Lebanon, an gudanar da wani taro na zanga-zanga a dandalin shahidi "Haitham Dabbouq" wanda aka fi sani da "Davaril Ilmi" da taken "Haƙƙina ne, ƙasata ta ba ni mafaka". Mahalarta wannan taron sun nemi gwamnati ta samar da haƙƙin mafaka ga masu gidajen da hare-haren Isra'ila suka lalata ko suka rusa.
Birnin yana Kudancin Lebanon a kusan kilomita 80 kudu da Beirut. Muhimmancin wannan birni shine: yana ɗaya daga cikin tsofaffin biranen duniya da ke da ci gaba da zama har yau; tsohon birni ne na Fenisiya (Phoenicians)
An rubuta wanna birnin a cikin tarihi a matsayin babban cibiyar kasuwanci ta Fenisiya kuma an masa rirjista da UNESCO a matsayin wurin tarihi na duniya.
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