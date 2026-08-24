Me Ya Sa Turkiyya Ba Ta Mayar Da Martani Ga Hare-haren Isra'ila A Siriya Ba?

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Harin Isra'ila a kan filin jirgin sama na soji na Abu Al-Zuhur, wanda ke da nisan kilomita 70 kawai da iyakar Turkiyya, ya haifar da tambayoyi game da yiwuwar rikici kai tsaye tsakanin Ankara da Tel Aviv. Isra'ila ta bayyana karara cewa, manufar wannan harin ita ce hana shigar da sojojin Turkiyya a wannan yanki.
A gefe guda, ma'aikatar tsaro ta Turkiyya ta musanta duk wata kasancewar sojinta a wannan sansanin, kuma Damascus ta bayyana kasancewar hafsoshin Turkiyya a wannan wuri a cikin tsarin haɗin gwiwar soji da horo.
Isra'ila, bayan faduwar gwamnatin baya ta Siriya cikin sauri a ƙarshen shekara ta 2024, ta kai hare-hare ta sama ɗaruruwa a kan ababen more rayuwa da kayan aikin soji na Siriya, kuma ta mamaye wasu yankuna na yankin da ake kira "yankin kariya" a kudancin Siriya.
Tel Aviv ta kuma yi ƙoƙari, ta hanyar samar da sabbin yanayin tsaro a kudancin Siriya, da kuma kai hari a kan sansanonin da take zaton Turkiyya na nufin girka sojojinta a cikinsu, ta hana daidaita sabon tsarin Siriya da faɗaɗa tasirin Ankara.
Duk da haka, Damascus da Ankara, a wannan lokaci, sun fi son su yi haƙuri da hare-haren Isra'ila, kuma su guji mayar da martani kai tsaye na soji. Siriya tana neman daidaita ikonta a dukan ƙasar, da kuma sake gina tsarin soji da tsaro, ita kuma Turkiyya a lokaci guda tana neman daidaita sabon tsarin Damascus, da kuma warware batun "Sojojin Dimokuradiyya na Siriya."
Daga wannan mahangar, kasashen biyu sun yi imanin cewa, wucewar lokaci na iya canza yanayi don amfanin su, kuma ya ba su damar fuskantar matsin lamba na Isra'ila a wani wuri mafi dacewa.
Dangane da wannan nazari, Ankara a halin da ake ciki yanzu, za ta shiga arangama kai tsaye da Isra'ila ne kawai idan Tel Aviv ta kai hari kai tsaye a kan muradun Turkiyya ko sojojinta a ƙasar Siriya. Jami'an Turkiyya kuma suna ɗaukar hare-haren Isra'ila a wani bangare a matsayin masu alaƙa da la'akari na siyasa na Benjamin Netanyahu kafin zaɓen majalisa na wannan gwamnati.
A gefe guda, sukar da wasu 'yan siyasar Isra'ila suke yi wa waɗannan hare-haren, yana nuna cewa, damuwa game da sakamakon fuskantar Turkiyya ma ta taso a cikin Isra'ila; idan rikici kai tsaye ya faru, mai yiwuwa Amurka za ta shiga tsakani don hana tsananta rikici, da kuma kare muradunta a yankin.
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