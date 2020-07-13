Jakadan Iran A Moscow Ya Ce Amurka Ta Kashe Adalci A Duniya

(ABNA24.com) Majiyar muryar jumhuriyar musulunci ta Iran ta nakalto Kazim Jalali yana fadar haka a shafinta na twitter ya kuma kara da cewa wannan halin ya nuna cewa babu adalci a duniya.
Jalali ya ce tashe-tashen hankula da dama da suke aukuwa a yankin gabas ta tsakiya suna faruwa ne saboda ficewar Amurka daga yarjejeniyar nukliyar kasar Iran wacce aka fi sani da JCPOA a shekara ta 2018, da kuma kokarin da Amurkan take yin a tilastawa sauran kasashen duniya wajen sabawa doka ta kasa da kasa wacce ta tabbatar da samuwar yarjejeniyar ta JCPOA waso kuduri mai lamba 2231.
Daga karshen Jalali ya bayyana cewa Amurka tana kokarin ganin cewa kasar Iran bata amfana da damar da kudurin na 2231 ya ba ta na dage mata takunkuman saya da seyar da makamai daga cikin watan Octoba na wannan shekarar ba.
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