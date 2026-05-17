Daraktan Hulɗa Da Jama'a Na Fadar Shugaban Ƙasar Iran Ya Kai Ziyara A Kamfanin Labarai Na ABNA + Hotuna
Malam Habib Abbasi Daraktan Hulɗa da Jama'a na Fadar Shugaban Ƙasa da yammacin jiya Asabar 16/05/2026 ya ziyarci Kamfanin Dillancin Labarai na Duniya na Ahlul Bait (AS). A yayin ziyarar, ya duba sassa daban-daban na wannan kamfanin, inda ya sami bayani game da ayyukan wannan kafar yada labarai ta addini ta duniya wajen watsa labaran da suka shafi mabiya mazahabar Ahlul Bait (AS) a duniya cikin harsuna daban-daban.
17 Mayu 2026 - 23:01
Source: ABNA24
Hoto: Hamid Abedi
