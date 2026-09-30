CENTCOM: Ayyukan Haɗin Gwiwar Sojojin Amurka Za Su Ci Gaba Daga Jordan

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Kwamandan rundunar tsakiya ta Amurka da aka fi sani da CENTCOM, Brad Cooper, ya bayyana cewa tare da mika babban nauyin tsaron Iraki ga gwamnatin wannan ƙasar da sojin Iraki, sojojin Amurka da haɗin gwiwar sojoji da ke zaune a yankin suna ci gaba da kasancewa cikin shiri don tunkarar abin da ya kira barazanar ISIS.
Dangane da wannan rahoton, hedkwatar ta ce abin da ake kira " Ƙuduri Mai Ƙarfi" da aka kafa da nufin tunkarar ISIS, a halin yanzu tana zaune a Jordan kuma tana ci gaba da aiki daga wannan ƙasar.
A baya Pentagon ta bayyana cewa Amurka da ƙawayenta a cikin haɗin gwiwar sojin ƙasa da ƙasa sun kammala aikin da ake kira "Ƙuduri Mai Ƙarfi" a Iraki a hukumance.
Pentagon ta ƙara da cewa: ƙarshen wannan aiki ya sa aikin haɗin gwiwar sojin ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin Amurka ya koma ga ƙoƙarin tsaro ƙarƙashin jagorancin Iraki, waɗannan ƙoƙarin suna tallafawa dangantakar tsaro ta ɓangarori biyu tsakanin Washington da Baghdad.
A ranar 18 ga Janairu 2026, babban kwamitin soji na Iraki ya bayyana ƙarshen aikin haɗin gwiwar soji da kammala janyewar sansanoni da hedkwatattun umarni a yankunan tarayya daga mashawartan haɗin gwiwar (ciki har da sansanin Ain al-Asad da hedkwatar umarnin ayyuka na haɗin gwiwa). Wannan yana faruwa ne a lokacin da tallafin baya ga ayyukan Siriya ke ci gaba ta filin jirgin sama na Erbil.
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