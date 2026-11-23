Rahoto Cikin Hotuna | Taron Girmama Ayatullah Wahid Khorasani Daga Cibiyoyin Hauza A Haramin Sayyidah Ma’asumah (A.S)
An gudanar da taron girmama Ayatullahil-Uzma Wahid Khorasani daga majalisar ƙwararrun jagoranci, ƙungiyar malaman hauza ta Qom da cibiyoyin hauza a ranar yau Litinin (2 ga Azar 1405) wanda yayi daidai da 23/11/2026 tare da halartar gungun Ayatullahohi, malamai na addini da sassa daban-daban na al’umma a haramin mai tsarki na Sayyidah Fatimah Ma’asumah (A.S).
23 Nuwamba 2026 - 22:47
Lambar labari: 1894097
Source: ABNA24
Hoto: Mohsen Karamali
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