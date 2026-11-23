Rahoto Cikin Hotuna | Taron Ƙasa Na Girmama Iyaye Mata Da Matan Shahidai A Haramin Sayyidah Ma’asumah (A.S)
A ranar tunawa da rasuwar Sayyidah Ummal-Banin (A.S), an gudanat da taron ƙasa baki ɗaya na girmamawa da kiyaye matsayin iyaye mata da matan shahidai mai taken "Girman Sadaukarwa" da safiyar yau Litinin (23 ga 11 2026) tare da halartar gungun iyalan shahidai da jami'ai a ɗakin ibada na Imam Khomeini (Allah ya jikansa) da ke haramin mai tsarki na Sayyidah Fatimah Ma’asumah (A.S).
23 Nuwamba 2026 - 22:40
Lambar labari: 1894093
Source: ABNA24
Hoto: Jahanbakhsh Piripour
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