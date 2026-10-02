Rahoto Cikin Hotuna | Na Taron Girmama Shahidan Gwagwarmaya A Birnin Qom

An gudanar da taron Shahidan Gwagwarmaya domin tunawa da cika shekaru biyu da shahadar Sayyid Hassan Nasrallah bisa daukar nauyin Majalisar Haɗin Kan Musulmi ta Pakistan, reshen Qom a zauren taro na Ghadir na wannan birni. Masu jawabi a wannan taron sun haɗa da Nasser Abu Sharif wakilin ƙungiyar Jihad Islama ta Falasɗinu a Iran da Hujjatul-Islam Najaf Lakzaei mataimakin bincike na ofishin yaɗa addinin Musulunci na hauza ta Qom.
2 Oktoba 2026 - 14:22
Lambar labari: 1872718
Source: ABNA24
Hoto: Mehdi Rezaei-Manesh
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