Rahoto Cikin Hotuna: Na Rufe Taron Kasa Da Kasa: {Rahama Ga Talikai Na A Karbala

An gudanar da bikin tunawa da cika shekaru 1500 da haifuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad (SAW) da iyalansa’ bikin ya dauki kwana uku ana gudanar da shi.
10 Satumba 2025 - 22:53
News ID: 1725755
Source: ABNA24
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: an gudanar da bikin rufe bikin taron kasa da kasa karo na farko mai taken: {Rahama ga Talikai} a birnin Karbala mai alfarma karkashin jagorancin haramin Abbasiyya don tunawa da cika shekaru 1500 da haifuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad (SAW) da iyalansa’ bikin ya dauki kwana uku ana gudanar da shi.
