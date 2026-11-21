Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ma'aikatar harkokin waje ta Amurka ta sake neman aiwatar da alkawuran Ali Al-Zaidi, firaministan Iraki, ga Washington, tana neman gwamnatin Baghdad ta tunkari ƙungiyoyin masu dauke da makamai na wannan ƙasar. Tommy Pigott, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje ta Amurka, ya nanata cewa Al-Zaidi dole ya ɗauki alhakin ƙungiyoyin da a cewar Washington ke da hannu cikin matakan tashin hankali da rashin kwanciyar hankali.
Wannan buƙata tana ci gaba ne da matsin lamba na Washington wajen aiwatar da alkawuran da aka ambata a ganawar Al-Zaidi da Donald Trump a watan Yuli. Tunkarar ƙungiyoyin makamai, hana hare-hare kan muradun Amurka daga ƙasar Iraki, keɓance makamai a hannun gwamnati da bin diddigin waɗanda suka aikata hare-haren, suna daga cikin muhimman jigogin da Washington ta nanata.
Amurka ta kuma nemi takaita tsare-tsaren soji da tattalin arziki masu zaman kansu na ƙungiyoyin makamai da faɗaɗa haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki na Baghdad da Washington.
Abin da ya fi bayyana a cikin waɗannan matsayi shine ƙoƙarin Amurka wajen tantance iyakokin ikon firaministan doka na Iraki da karkatar da shawarwarin mulkin Baghdad. Washington tana tantance yadda gwamnatin Iraki za ta tunkari ƙungiyoyin cikin gida a lokacin da gudanar da sojojin ƙasa, aiwatar da dokoki da daidaita dangantakar siyasa da tsaro, ke cikin ikon cibiyoyin doka da zaɓaɓɓu na Iraki.
Da alama Washington tare da danganta haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki da buƙatunta, tana neman ƙara tasiri kan tsarin iko da tafiyar siyasar Baghdad, musamman takaita ƙungiyoyin da ke kusa da fagen gwagwarmaya. Wannan tsarin, ya sake sanya batun 'yancin yanke shawara na Iraki a tsakiyar hankali kuma ya gabatar da wannan tambaya kan ko cibiyoyin doka na wannan ƙasar ne ke tantance makomar siyasa da tsaron Iraki ko Fadar White House?!
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