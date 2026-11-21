Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Khalil Al-Hayya, shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar Gwagwarmayar Musulunci ta Hamas, a cikin jawabinsa a «Taron Ƙasa na Larabawa» ya yaba da rawar da ƙungiyoyi, jam'iyyu da ƙungiyoyin Larabawa da Musulmi suka taka wajen tallafawa Falasɗinu, al'ummarta da tsayin dakarta.
Al-Hayya ya ambaci musamman Gwagwarmayar Musulunci ta Hizbullah ta Lebanon kuma ya ce waɗannan ƙungiyoyin a cikin aikin Tufan al-Aqsa sun taka rawar musamman wajen tallafawa al'ummar Falasɗinu da tsayin dakarta. Ya kuma girmama tunawa da shahidi «Sayyid Hassan Nasrallah» da abokansa waɗanda suka shahada a hanyar 'yantar da Al-Quds.
Shugaban ofishin siyasa na Hamas ya kuma ambaci shahidi «Ismail Haniyeh», tsohon shugaban ofishin siyasa na wannan ƙungiyar wanda shekaru biyu da suka gabata a cikin yaƙin Tufan al-Aqsa ya yi jawabi ga wannan taron, kuma ya yi gaisuwa da girmamawa ga ruhun dukkan kwamandoji, mayaƙa da shahidai na al'ummomin Falasɗinu da Lebanon da sauran al'ummomin yankin.
Al-Hayya tare da yin nuni da halin Zirin Gaza ya ce al'ummar Falasɗinu a Gaza, har yanzu sun tsaya kan ƙasarsu kuma suna dagewa kan haƙƙoƙinsu, a lokacin da aka hana su abincin yau da kullum, kayan jinya don magance waɗanda suka ji rauni da mafaka ga kansu da 'ya'yansu.
Ya ƙara da cewa Hamas da ƙungiyoyin Falasɗinu a shekarar da ta gabata domin kare al'ummar Falasɗinu daga kisan kare dangi da kuma dakile shirye-shiryen ƙaura ta tilas, sun amince da yarjejeniyar Sharm el-Sheikh, amma gwamnatin Sahayoniya na ci gaba da hare-hare da kakaba yunwa ga al'ummar Falasɗinu wanda al'ummar duniya ta ɗauki nuna matsayin rauni a gabanta.
Al-Hayya ya nanata cewa al'ummar Falasɗinu tare da nufi, daraja da mutunci suna kallon 'yan'uwansu a duniyar Larabawa da musulunci kuma suna da tabbacin cewa dangantakar Larabawa da musulunci har yanzu tana raye wajen taimako da isar da agaji gare su.
Game da Yammacin Kogin Jordan ya ce shirye-shiryen ƙaurar al'ummar Falasɗinu, korarsu daga ƙasarsu, kwace filaye da faɗaɗa matsugunan mazauna kowace rana na ci gaba da tsanani kuma Falasɗinawa bayan fuskantar tsoratarwa da ta’addaanci, ana korarsu daga gidajensu da filayensu.
Shugaban ofishin siyasa na Hamas ya kuma ce Al-Quds da masallatai da coci-cocinta suna ƙarƙashin matsin lamba na shirye-shiryen Yahudanci kuma rarrabawar lokaci da wuri na Masallacin Al-Aqsa ya zamo kamar gaske wanda farfajiyoyi da katangar wannan wuri mai tsarki ke fuskanta.
Al-Hayya ya nanata al'ummar Falasɗinu sun san cewa tsayin daka a kowane nau'insa, shine ainihin zaɓi wajen kare haƙƙoƙi, dawo da ƙasa da wurare masu tsarki kuma wannan tsayin daka ya fallasa faɗin bayyanuwar sadaukarwa, tsayin daka da jaruntakar al'ummar Falasɗinu duk da shirye-shirye, kisan kare dangi da kisan kai mai ci gaba.
Ya a ƙarshe ya ce yaƙi da shirin Sahayoniya na ci gaba da tsanani kuma faɗinsa ya na ci gaba; ta yadda bai takaita ga ƙasar Falasɗinu kawai kuma gwamnatin Sahayoniya tana kai hari Lebanon, Siriya, Iraki, Yemen da Iran.
Al-Hayya ya ƙara da cewa burin faɗaɗawa na cimma abin da ake kira "Babbar Isra'ila," ya zarce matakin shiri da iƙirari ya shiga matakin aiki da gaske.
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