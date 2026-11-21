Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Kwanaki biyu bayan ziyarar "Asaad Al-Shaibani" ministan harkokin wajen gwamnatin Jolani zuwa Ankara tare da "Murhaf Abu Qasra" ministan tsaron wannan gwamnatin, ya isa Riyadh. Al-Shaibani a cikin ziyarar da ya yi Turkiyya ya sake nanata cewa Damascus tana ɗaukar amincin Tekun Farisa a matsayin wani ɓangare na amincin Siriya.
Bisa ga rahoton jaridar "Al-Akhbar" ta Lebanon, wannan ziyara zuwa Saudiyya ita ce ziyara ta biyu ta Al-Shaibani zuwa wannan ƙasar tun bayan wallafa rahotanni da fallasawa kan tura sojojin Siriya don shiga cikin yaƙin Yemen da Saudiyya. Al-Shaibani da takwaransa na Saudiyya, "Faisal bin Farhan," sun tattauna kan abubuwan da ke faruwa na tsaro a yankin da hanyoyin ƙara tattaunawa da nufin tabbatar da amincin Saudiyya da yankin. Ministan harkokin wajen gwamnatin Jolani ya kuma yi Allah-wadai da hare-haren sojojin Yemen kan Saudiyya kuma ya nanata tsayawar Damascus tare da masarautar Saudiyya.
A lokacin da jami'an gwamnatin Jolani har yanzu suka ƙi duk wata tarayya cikin yaƙin Yemen, motsin soji da tarurrukan da ke ci gaba cikin Siriya suna nuni da girman ƙoƙari wajen amsa buƙatun Saudiyya. Ƙoƙarin da ke zuwa ne a gaban tallafin tattalin arziki da aka bayyana cikin watanni biyu da suka gabata ciki har da bayar da lamuni masu sauƙi. Waɗannan motsin sun haɗa da tarurrukan da ministan tsaron gwamnatin Jolani ke yi a jere da kwamandojin ƙungiyoyin makamai a Siriya waɗanda cikin shekarun da suka gabata suka taka rawa a ayyukan dauka da tura sojojin haya.
A wannan tsari, "Murhaf Abu Qasra" makon da ya gabata a Damascus ya gana da "Mohammed Al-Jassem" wanda aka fi sani da "Abu Amsha" tsohon kwamandan ƙungiyar "Rundunar Sultan Suleiman Shah" da "Seif Boulad" wanda aka fi sani da "Seif Abu Bakr" tsohon kwamandan ƙungiyar "Rundunar Al-Hamza" wadda aka fi sani da "Al-Hamzat." Bisa ga bayanan da aka wallafa, a cikin wannan taro an tattauna kan tafiyar ayyuka da mataki mai zuwa. Duk da haka, ba a bayyana ƙarin cikakkun bayanai kan tattaunawar ko shawarwarin da za su iya samuwa ba.
Abin lura shi ne cewa an gudanar da wannan ganawa ne bayan da tattaunawa kan kawar da rawar waɗannan kwamandojin biyu ta ƙaru. Abu Amsha da Seif Boulad suna ƙarƙashin takunkumin Amurka saboda keta haƙƙin Kurdawa a yankin Afrin. Haka kuma saboda abubuwan da suka faru a gabar Siriya a watan Maris na shekarar 2025 miladiyya sun fuskanci takunkumin Turai da Biritaniya. Bayan ƙarshen jagorancin Abu Amsha kan Runduna ta 62, an naɗa shi a matsayin mataimakin kwamandan "Rundunar Yankin Tsakiya." A gefe guda kuma, an wallafa rahotanni kan murabus din Seif Boulad, waɗannan rahotannin sun zo ne bayan an cire shi daga jagorancin Runduna ta 76 kuma ya ƙi karbar wani muƙamin gudanarwa na maye gurbi.
Duk da ɓoyewar cikakkun bayanai na ganawar kwanan nan, tarihin rundunonin Sultan Suleiman Shah da Al-Hamza ya fito fili tare da shigarsu cikin ayyukan tura sojojin Siriya zuwa Libya da Jamhuriyar Azerbaijan. Ayyukan da aka gudanar a cikin tsare-tsaren da Turkiyya ke sa ido a kai. Rahotannin cibiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da Majalisar Ɗinkin Duniya ma sun bayar da shaida kan rawar cibiyoyin da ke da alaƙa da waɗannan ƙungiyoyin biyu wajen rajista da jigilar sojoji da kuma gudanar da biyan albashinsu. Dangane da waɗannan rahotanni, sojojin ƙungiyar "Al-Amashat" a Libya suna aiki ne ƙarƙashin jagorancin Abu Amsha kai tsaye. A lokacin da Seif Boulad ya kasance ɗaya daga cikin manyan kwamandojin cibiyar daukar sojojin hayan.
Wannan tarihi ya mayar da Turkiyya ɗaya daga cikin muhimman 'yan wasa a wannan tsari. Ƙasar da daga gefe ɗaya ƙawar ƙungiyar Makka ce kuma daga gefe guda tana da gagarumin tasiri a batun Siriya kuma ita ce ke da mafi girman tasiri kan kwamandojin biyu da aka ambata. Wataƙila wannan al'amari ne ke bayanin zirga-zirgar jami'an tsaro da soji a jere tsakanin Damascus da Ankara cikin kwanakin da suka gabata. Na ƙarshe shine haɗin gwiwar ziyarar Al-Shaibani da Abu Qasra zuwa Turkiyya wanda a cikinta aka gudanar da wani taro na ɓangarori huɗu tare da halartar "Yasar Guler" ministan tsaron Turkiyya da "Hakan Fidan" ministan harkokin wajen wannan ƙasar. Sanarwar da aka wallafa bayan wannan taro ta yi nuni kawai ga tsare-tsaren faɗaɗa haɗin gwiwa a fannonin horo, ƙarfafa iyawa, haɓaka matakin daidaitawar tsaro da soji da tallafawa iyawar sojin gwamnatin Jolani.
Duk da haka, jami'an gwamnatin Jolani na ci gaba da dagewa kan wancan ruwayar da suka ɗauka bayan wallafa rahotannin da suka shafi tura sojojin Siriya zuwa Saudiyya. Ruwayar da ke ƙin duk wata kasancewar sojojin wannan ƙasar a Yemen. Da alama an bi wannan matsayi ne da nufin kewaya gaskiyar shiga cikin yaƙin kan Yemen. Shigar da za ta iya kasancewa ta hanyar tura ƙwararrun soji kamar yadda wasu kafofin watsa labarai suka ruwaito ko tura sojojin haya wajen yaƙin ƙasa. Da alama wannan rawar ta sami maraba daga Turkiyya har ma da Amurka. Musamman daga Thomas Barrack, wakilin musamman na Amurka kan harkokin Siriya wanda ke gudanar da batun Siriya daga wurin zamansa a Ankara.
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