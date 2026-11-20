Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojin Iraki da Hashdush-Sha'abi sun shiga birnin Jurf al-Nasr, inda aka buɗe hedkwatar sarrafawa da za ta riƙe ƙasar a yankin, a yau Juma'a.
Wakilin "Al-Mayadeen Plus" a Jurf al-Nasr ya ce rundunonin soji na 'yan sandan tarayya sun shiga da safe, kuma an buɗe hedkwatar sarrafawa ta jagorancin ayyukan yankin.
Wakilin ya ƙara da cewa rundunonin sun fara bazuwa a hankali kuma da yawa, a lokacin da za a yi aiki daga baya kan batun komawar 'yan gudun hijira zuwa yankin.
Haka kuma wakilin kamfanin dillancin labarai na "Faransa-Presse" ya ba da labarin ganin sojin 'yan sanda suna wucewa ta wurin binciken farko na Kata'ib Hizbullah, inda mambobin ƙungiyar ke ci gaba da bazuwa.
A wannan fanni, shugaban sashen yaɗa labarai na gwamnati kan tsaro, Saad Maan, ya yi magana kan kasancewar "kyakkyawar haɗin gwiwa sosai" da Kata'ib Hizbullah.
Kamfanin ya ruwaito daga majiyoyin Iraki cewa: "An cimma matsakaiciyar mafita da ke ba sojojin gwamnati damar shiga yankin da guje wa fuskantar juna," yana mai tabbatar da cewa "babban sinadarin tsarin shine tura sojojin Hashdush-Sha'abi."
Kamfanin ya ambata cewa sojojin da ke bazuwa a Jurf al-Nasr, a yau, sun haɗa da runduna daga soji, 'yan sandan tarayya, 'yan sandan makamashi da rundunoni biyu na Hashdush-Sha'abi.
Hashdush-Sha'abi: Haɗin Gwiwa Na Ci Gaba Tsakanin Hukumar Hashd da Sauran Hukumomin Tsaro
Kafin hakan, mataimakin shugaban hafsan Hashdush-Sha'abi, Yasser Al-Eisawi, ya bayyana shigar Hashd cikin hedkwatar sarrafawa a yankin Jurf al-Nasr a kudancin Baghdad, a cikin aiwatar da umarnin babban kwamandan sojojin Iraki.
Jagorancin ayyukan Hashdush-Sha'abi na sashin birnin Al-Nasr, a cikin wani taron manema labarai a yau, ya tabbatar da cewa rundunonin 45, 46 da 47 wani ɓangare ne da ba za a iya raba su da Hashdush-Sha'abi ba, suna mai nanata kasancewar babban haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro daban-daban.
Jagorancin Hashdush-Sha'abi ya bayyana cewa haɗin gwiwa na ci gaba tsakanin hukumar Hashd da sauran hukumomin tsaro da ke bin umarnin babban kwamandan sojojin.
Jagorancin Hashdush-Sha'abi ya kwatanta abin da ke faruwa a yau a matsayin "wani lokaci na tarihi da ke tabbatar da rawar sojojin Iraki wajen kare ƙasar da tabbatar da kwanciyar hankali ga 'yan ƙasa."
A nasa ɓangare, mai magana da yawun babban kwamandan sojojin, Sabah Al-Numan, ya bayyana cewa aikin maye gurbin rundunonin soji a Jurf al-Nasr yana tafiya cikin sauƙi, yana mai tabbatar da cewa sojojin za su kasance ƙarƙashin umarnin hedkwatar sarrafawa.
Ofishin babban kwamandan sojojin Iraki a baya ya rubuta wa hukumar Hashdush-Sha'abi game da maye gurbin rundunonin da ke riƙe ƙasar a yankin Jurf al-Nasr, yana mai bayyana samun amincewar riƙe yankin da sojoji da suka haɗa da rundunoni daga ma'aikatar tsaro da 'yan sanda da Hashdush-Sha'abi.
Kata'ib Hizbullah ta Iraki a baya ta nanata cewa "batutuwan birnin Al-Nasr da makamin gwagwarmaya dole su kasance a wajen rikicin siyasa."
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