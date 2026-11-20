Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Mai magana da yawun sojojin Yemen Birgediya Yahya Saree, a yau Juma'a, ya yi gargaɗi ga dukkan kamfanonin jigilar jiragen sama da cewa sararin samaniyar Saudiyya ba ta da aminci.
Saree ya ce "sararin samaniyar Saudiyya ba ta da aminci kuma za ta zama fagen ayyukanmu cikin sa'o'i masu zuwa, ban da sararin samaniyar Makka da Madina."
Ya kuma bayyana cewa "tashar wutar lantarki ta Shuaibah (za ta kasance) halastacciyar maƙasudin cikin sa'o'i masu zuwa, a matsayin martani ga kai hari kan tashoshin Sa'dah da Al-Mokha."
Saree ya yi gargaɗi ga ma'aikatan da su fice daga tashar Shuaibah nan take, yana kira ga 'yan ƙasa da su daina kusantar ta.
Ya kuma yi barazanar cewa cibiyar kuɗi a birnin tattalin arziki na Sarki Abdullah a Riyadh "za ta zama halastacciyar maƙasudin sojojin Yemen," yana kira da a nisanta daga gare ta nan take.
Birgediya Saree ya wallafa taswirorin maƙasudai da suka haɗa da cibiyar kuɗi ta Riyadh da tashoshin jiragen ruwa na King Fahd na masana'antu da Yanbu da Jeddah da Jizan.
A wannan batu, cibiyar daidaita ayyukan ɗan adam ta gwamnatin San'a ta aika saƙonnin gargaɗi ga kamfanonin jigilar ruwa da ke aiki a tashar Jeddah da su kwashe ta nan take.
Cibiyar daidaita ayyukan ɗan adam ta ce "tashar Jeddah za ta zama fagen ayyukan sojojin Yemen a matsayin martani ga mamayewa da hare-haren Saudiyya a kan Yeman."
Ya ƙara da cewa "sojojin suna watsi da alhakin duk abin da zai iya biyo baya daga jinkirin ficewa daga tashar ko rashin bin umarnin gargaɗin."
Yemen Na Yi Barazanar Tashoshin Jiragen Ruwa Na Saudiyya
Wannan ya zo ne bayan da sojojin Yemen suka yi barazanar kai hari kan tashoshin jiragen ruwa na Saudiyya a Tekun Maliya, idan Saudiyya ta kai hare-hare kan tashar Al-Hudaydah mai mahimmanci ta Yemen.
Saree, a cikin wata sanarwa, ya ce "tashar Jeddah da dukkan tashoshin jiragen ruwa na abokan gaba Saudiyya a gabar Tekun Maliya za su zama maƙasudin sojojinmu idan maƙiyi ya aiwatar da barazanarsa na jefa bama-bamai kan tashar Al-Hudaydah."
Ya kuma yi gargaɗi ga ma'aikata da waɗanda ke aiki a ciki da waɗanda ke kusa da su fice nan take kuma su nisanta daga gare ta, yana kira ga dukkan kamfanonin jigilar ruwa da su kwashe jiragen ruwansu daga waɗannan tashoshin nan take.
Ƙungiyar hayar sojojin da Saudiyya ke jagoranta ta riga ta fitar da wata barazana ta tilastawa ga fararen hula da su fice daga yankunan da ke kewayen tashar Al-Hudaydah a Tekun Maliya.
Wannan yana zuwa ne a lokacin da sojojin Yemen ke ci gaba da ayyukansu na soji cikin ƙasar Saudiyya, da aiwatar da ma'aunin Kan Kara da Na Icce da yadda Kai Haka Za’a Maka da kai hari kan tarukan da ke da alaƙa da Saudiyya a ƙasar Yemen, har sai an dakatar da mamayewa da kawo ƙarshen kawanya kan al'ummar Yemen.
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