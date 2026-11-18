Rahoto Cikin Hotuna | Na Babbar Jana'izar Gawar Ayatullah Wahid Khorasani A Haramin Sayyidah Ma’asumah (A.S) -4
18 Nuwamba 2026 - 22:17
Lambar labari: 1892276
Source: ABNA24
An gudanar da Taron jana'izar gawar Sayyid Ayatullahil-Uzma Hussein Wahid Khorasani, babban malami marja’in addini na duniyar Shi'a, da safiyar yau Laraba 18/11/2026 (27 ga Aban 1405) tare da faɗin halartar miliyoyin al’umma, malamai da ɗaliban hauzozin ilimi daga dandalin Jihad na Qom zuwa haramin mai tsarki na Hazrat Fatimah Ma’asumah (A.S). Bayan jana'izar a Qom, za a kai gawar wannan marigayi babban malami zuwa Mashhad mai tsarki don gudanar da taron jana'izar da binnewa kusa da wurin mai tsarki na Imam Ridha (A.S).
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