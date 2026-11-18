Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zakharova, yayin da take nuna baƙin ciki game da tsananta tashin hankali a Tekun Farisa, ta buƙaci dakatar da hare-hare game da Iran.
A wani taron manema labarai na yau ta bayyana: "Cikin baƙin ciki, muna ganin sabuwar guguwar tashin hankali a yankin Tekun Farisa: a cikin kwanakin baya-bayan nan ɓangarorin da ke fafatawa sun sake kai sabbin hare-hare ga juna. An rubuta hare-hare a tsibirin Qeshm na Iran da kuma ƙasar Bahrain."
Wannan jami’ar diflomasiyyar Rasha ta kara da cewa: "Irin waɗannan hare-haren, cin zarafi ne bayyananne ga ikon ƙasa da tsaron ƙasashen wannan yankin, kuma cikin baƙin ciki suna haifar da asarar rayuka da barnar kayan aiki."
Zakharova ta nuna yatsa ga Amurka, ta ce: "Rasha ta sake buƙatar dukkan ɓangarorin fafatawar da ake ciki, musamman waɗanda suka fara ta wato Amurka, da su dakatar da fafatawa nan take. Muna ɗaukar hare-hare kan fararen hula da duk wani hari kan ababen more rayuwa na fararen hula, ciki har da hare-hare kan ƙasashen Larabawa na Tekun Farisa, a matsayin abin da ba za a iya yarda da shi ba kwata-kwata."
Rasha ta sha yin Allah wadai da zaluncin soji na Amurka da Isra'ila kan Iran, kuma a lokaci guda ta ɗauki matsayi kan hare-hare ga ƙasashen da ke karɓar bakuncin sansanonin Amurka.
A baya, ma'aikacin ofishin Rasha a Majalisar Dinkin Duniya Anna Ostinova, yayin da take sukar hare-haren Amurka da Isra'ila kan Iran, ta ɗauki waɗannan matakan a matsayin babban dalilin tsananta tashin hankali a yankin, kuma ta nanata cewa hari kan cibiyoyin nukiliya na zaman lafiya da ababen more rayuwa na fararen hula na kowace ƙasa ba abin karɓa ba ne.
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