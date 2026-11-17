Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: An gudanar da taro na uku na ƙasa da ƙasa na yanar gizo mai taken «مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا» tare da halartar masu nazari, malamai da fitattun mutane na duniyar musulunci daga ƙasashe daban-daban kuma masu jawabi sun bayyana sassan yanayi da tunanin kusantar juna da jajircewar shahidin jagoran juyin juya halin Musulunci.
Maulana Habib al-Rahman Niazi, mai kula da Khanqah na Jaipur na Indiya; Shi'a na gaskiya ba zai iya nuna halin ko in kulawa ga Ahlus-Sunna ba kuma Sunnin gaskiya ba zai iya nuna rashin damuwa ga Shi'a ba. Dole mu fahimci ainihin ma'anar Shi'anci da bin Sayyidanah Ali (A.S) da Ahlul-Bayt (A.S) kuma mu nisanta daga son zuciya da rarrabuwa. Shahidin jagoran al'umma, cikin shekaru da yawa na aikinsa bai taɓa ja da baya daga wannan hanyar ba kuma duk da akwai yiwuwar damar barin Iran da zama cikin yanayi mai aminci amma bai zaɓi ɓoyewa ba kuma har yayi shahada. Ya shirya ya sadaukar da ransa a hanyar haɗin kai amma bai bar wannan manufa ba. A yau ma wajibinmu ne mu ƙarfafa tushen wannan haɗin kai.
Maulana Niazi tare da sukar tsarin takfiriyya da fitar da hukunce-hukuncen kafirci cikin gaggawa kan sauran musulmi ya yi nuni da cewa: bai kamata mu kafurta juna ba saboda sabanin mazhaba kawai ba. Akwai sabanin akida tsakanin musulmi amma waɗannan sabanin bai kamata su zama cikas ga haɗin kansu ba ko kuma a ɗauke su a matsayin barazana ga akidun juna. Musulmi dole su sanya tushen Musulunci da suka haɗa su a gaba tare da dagewa kan akidunsu; domin kafin zama Shi'a ko Sunni, dukkanmu musulmi ne kuma mun yi imani da tushen "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah."
Samira Zeidan Al-Saadi, sakatariyar ƙungiyar agaji ta Nurul-Yaqin ta Falasɗinu; Taimakon manufar Falasɗinu da adawa da mamayewar Isra'ila suna daga cikin manyan siffofin matsayin siyasar shahidi Ayatullah Khamenei. Falasɗinu ba batu ne na siyasa kawai ba, a'a batu ne na al'ummar da ke gwagwarmaya don 'yanci, daraja da haƙƙin tantance makomarta.
Matsayin shahidi Ayatullah Khamenei game da Lebanon yana da alaƙa da taimakon gwagwarmaya na wannan ƙasar da dangantaka da Hizbullah. Ga al'ummar kudancin Lebanon, ƙasa ba iya garin ƙasa ce kawai ba, a'a gidajen kakanni ne, itatuwan zaitun, tunanin iyalai da burin yara don makoma mai aminci. Haɗin kan al'umma ba ya nufin kawar da sabanin, a'a dole a mayar da sabanin zuwa damar tattaunawa kuma a amince kan ka'idoji kamar adawa da zalunci, taimakon wanda ake zalunta da kiyaye darajar ɗan adam.
Malam Sheikh Nallow, Sheikh na Tariqa Mouride a Senegal; Imam Khamenei (Allah ya jikansa) a matsayin jagoran fagen gwagwarmaya kuma babban mai tallafawa ƙungiyoyi da shirye-shiryensa, ya tsaya a gaban shirun duniya kan kisan kare dangi kuma bai ja da baya a gaban mulkin mallaka na Amurka da laifuffukan gwamnatin Sahayoniya ba. Duk da saninsa da farkon shirye-shiryen yankin da barazanar da ta shafi Iran ma, shahidin jagora ya nanata tabbatar da ma'auni, bayyana matsayi da ci gaban hanyar gwagwarmaya.
Ya a cikin bayyana matsayinsa a gaban shugabannin kafirci da fitattun shugabannin mulkin mallaka a wannan zamani, yana da bayyananniyar manufa da jarumta wanda kaɗan aka kiya samunsu a duniya. Wannan siffa ta bayyana musamman a cikin kalamansa kan Donald Trump kuma wannan al'amari ne ya sa abokai da har ma maƙiya su yi tambaya kan tushen ƙarfi da tsayin dakarsa. Menene tushen irin wannan tsayin daka da ƙarfi? «إِنَّ مَعِيَ رَبِّي»; lalle Ubangijina yana tare da ni.
Mufti Abdulhamid Mansouri, mataimakin shugaban kwamitin ƙasa na haɗin kai na Pakistan; Shahidi Sayyid Ayatullah Sayyid Ali Khamenei a lokacin rayuwarsa koyaushe yana ƙoƙari don haɗin kai da haɗin kan al'ummar mudulunci kuma kowace shekara tare da gudanar da taron haɗin kai a watan Rabi'ul-Awwal a Iran, yana gayyatar manyan mutane da wakilai daga ƙasashe daban-daban domin samar da tushen haɗin kai da ƙarin haɗin kai tsakanin musulmi. Wannan al'amari buƙatar zuciyarsa da manufarsa ce cewa dukkan al'ummar musulunci su ajiye sabaninsu gefe kuma su zauna tare da fahimtar juna da haɗin kai.
Ali Abul-Kheir, marubuci kuma mai bincike na Masar; Imam shahidi yana daga cikin manyan mutane masu tasiri a juyin juya halin Musulunci a shekarar 1979. Ya kuma taka rawa a yaƙin shekaru takwas da Saddam Hussein wanda ya kai ga nasarar Iran a kan Amurka, Tarayyar Soviet da ƙasashen da ke tallafawa Saddam.
Wannan mai bincike na Masar tare da yin nuni da rawar shahidi Ayatullah Khamenei wajen farfado da batun Al-Quds da girmama shi kowace shekara a Ranar Al-Quds ta Duniya, ya ce: ya shaida rarrabuwa tsakanin musulmi kuma ya san cewa kawai abin da ke tara musulmi shi ne batun Al-Quds da yaƙi da gwamnatin Sahayoniya, don haka ya tallafa wa ƙungiyoyin gwagwarmaya a yankin kuma sun yi nasara a Lebanon, Falasɗinu, Yemen da Iraki. Ya kasance kafada da kafada ga Imam Khomeini (Allah ya jikansa) ya yi ƙoƙari wajen kafa Majalissar Ahlul-Bayt (AS) ta Duniya don Kusantar Mazhabobi na musulunci a Tehran a matsayin ci gaban Darul-Taqrib a Masar.
Mohammed Bordi, mai fafutukar watsa labarai na Lebanon; Hikimar shahidin jagora ana iya nazarinta a fannoni uku: addini, siyasa da zamantakewa. Kulawa ta musamman ga Alkur'ani Mai Girma da nanata wajibcin sanya Alkur'ani a matsayin ma'aunin sani da fahimtar addini, suna daga cikin fitattun bayyanannun wannan siffa. Haka kuma ya ɗauki tafarkin Ahlul-Bayt (A.S) a matsayin cikakken tsari mai haɗawa wanda ke bayyana haƙiƙanin bauta tare da dabi'u kamar ruhin juyin juya hali, jihadi da tsayin daka. Hikimarsa ta siyasa ta bayyana a fannoni daban-daban inda shahidin jagora yana da zurfin sani kan yanayin maƙiyi, manufofinsa da hanyoyinsa kuma ba ya yaudarar motsi da dabarun siyasa da watsa labarai na maƙiyi; dabarun da za su iya sa mutanen da ba su da ingantaccen sani kan yanayin maƙiyi da sassan fuskantar juna su yi kuskure.
Ya ci gaba cewa: da ɗaukar hikimar zamantakewa a matsayin bayyananniyar hikimarsa ta uku ya ƙara da cewa: duk da cewa ka'idar "jihadin bayyanawa" tana daga cikin fitattun ra'ayoyin Imam Khamenei (Allah ya jikansa) a wannan fanni, amma tunaninsa bai iyakance ga wannan batu ba. Bayyana rawar malami wajen samuwar halin ɗan adam, nanata wajibcin halartar malaman addini a fagen zamantakewa, bayyana matsayin mace a Musulunci da kuma mayar da matasa a tsakiya wajen cimma manufofi da burin musulunci, suna daga cikin sauran bayyanannnun hikimarsa ta zamantakewa.
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